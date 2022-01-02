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Происшествия

Мебель в Севастополе на Новый год выбрасывали прямо с балкона

10:00 воскресенье, 2 января 2022
Севастополь
Мебель в Севастополе на Новый год выбрасывали прямо с балкона

фото © скрин видео

В социальной сети ВКонтакте опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина выбрасывает с четвертого этажа севастопольского многоквартирного дома крупногабаритные вещи.

При этом прохожий под окном, на голову которого едва не свалилось что-то тяжелое, остался абсолютно невозмутим и продолжил свой путь.

«Севастополь, Гоголя 20. Будьте осторожны. Откуда в городе появилось столько неадекватных людей?» – говорится в публикации сообщества «Злой крымчанин».

«А мужик, проходящий мимо, такой невозмутимый, будто на него каждый день мебель падает», – прокомментировал видео Усеин Феттаев.

«Ну это же старая добрая испанская традиция - выкидывать под новый год старую мебель из окон», – написал Максим Момот.

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