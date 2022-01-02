Власть
Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» приостановила работу
В воскресенье, 2 января, из-за сложных погодных условий канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» временно приостановила работу.
Об этом сообщается на официальной странице канатной дороги в Instagram.
Как сообщалось, в Крыму 2 января действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы - до 25 метров в секунду.
На юге, востоке и в центре полуострова будут очень сильные осадки, мокрый снег, а также гололедица.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января. В связи с новогодними праздниками, с 31 декабря по 2 января в движении троллейбусов и автобусов «Крымтроллейбуса» вводятся временные изменения.
Поезда «Таврия» перевезли в Крым и обратно 2,4 млн пассажиров за год. За 2021 год почти 2,4 миллиона пассажиров воспользовались поездами «Таврия» для поездок в Крым и обратно.
На Ялтинской трассе остановили опасный автобус с детьми. Сотрудники ГИБДД выявили и остановили автобус «Мерседес», его водитель перевозил группу несовершеннолетних без программы маршрута, списка детей, а также списка назначенных сопровождающих.
На новую обводную вокруг Ялты обещают потратить два млрд рублей. Стоимость строительства автомобильного обхода Ялты составит около 2 млрд рублей.
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
Опасный астероид приближается к Земле
Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась
Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
30 декабря
Крым назван очень тревожным регионом
30 декабря
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.