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Власть

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» приостановила работу

13:45 воскресенье, 2 января 2022

В воскресенье, 2 января, из-за сложных погодных условий канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» временно приостановила работу.

Об этом сообщается на официальной странице канатной дороги в Instagram.

Как сообщалось, в Крыму 2 января действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы - до 25 метров в секунду.

На юге, востоке и в центре полуострова будут очень сильные осадки, мокрый снег, а также гололедица.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января. В связи с новогодними праздниками, с 31 декабря по 2 января в движении троллейбусов и автобусов «Крымтроллейбуса» вводятся временные изменения.

Поезда «Таврия» перевезли в Крым и обратно 2,4 млн пассажиров за год. За 2021 год почти 2,4 миллиона пассажиров воспользовались поездами «Таврия» для поездок в Крым и обратно.

На Ялтинской трассе остановили опасный автобус с детьми. Сотрудники ГИБДД выявили и остановили автобус «Мерседес», его водитель перевозил группу несовершеннолетних без программы маршрута, списка детей, а также списка назначенных сопровождающих.

На новую обводную вокруг Ялты обещают потратить два млрд рублей. Стоимость строительства автомобильного обхода Ялты составит около 2 млрд рублей.

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