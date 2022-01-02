Общество
Какой сегодня праздник 2 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 2 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День мягких подушек
Фото pixabay.com
2 декабря отмечается День мягких подушек. Они пришли к нам с Древней Греции и до сегодняшнего дня являются прекрасным дополнением к любому интерьеру.Вряд ли на земном шаре найдется хотя бы один дом, где бы не было хоть одной мягкой подушки. Этот аксессуар настолько плотно влился в быт, что 2 января каждого года принято отмечать праздник День мягких подушек.
Первые подушки появились в Древнем Египте и Месопотамии. Доступны они были лишь знатным и богатым людям. Этот аксессуар был совершенно не похож на современный вариант – подушки делали из дерева или камня, на них вырезали или рисовали богов и обереги. Они были использованы фараонами в качестве держателя для замысловатой прически и по преданиям отпугивали злых духов.
Мягкие подушки придумали древние греки. Они трепетно относились к спальному ложу и хотели сделать его комфортным. Прямоугольные и квадратные подушки набивали натуральными материалами, чаще всего использовали состриженную шерсть животных, перья птиц, травы.
День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
Фото foma.ru
Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в семье бедного причетника Илии Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых, в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Дед и другие предки в роду его отца были священниками на протяжении 350 лет. Мальчик был слаб здоровьем, часто болел. Мать подолгу молилась о сыне, и Ваня, видя молящуюся мать, сам учился глубокой проникновенной молитве.
Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и воспитал в нем особенную любовь к богослужению. Школьные дела у Иоанна шли плохо. Он много молился о даровании ему разума к постижению учения, и Господь услышал его молитву. После приходского училища он окончил Архангельскую духовную семинарию первым по успеваемости и Петербургскую духовную академию. Женился на дочери протоиерея Константина Несвитского - Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг девства.
10 декабря (по новому стилю - 23 декабря) 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а утром 20 декабря (2 января по новому стилю) тихо предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им в декабре 1902 года Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге.
Игнатьев день
В этот день Русская Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца – так называли Игнатия Антиохийского, жившего в 1-2 веках и бывшего учеником Иоанна Богослова.
Также сегодня, 2 января, отмечают такие праздники:
- День научной фантастики (National Science Fiction Day)
- День святого Бертольда в Швейцарии
- День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)
- День профитролей (National Cream Puff Day), США
- Куриное Рождество (Черногория, Сербия)
- Карнавальный день в Сент-Китс и Невис
- Карнавал Капсе-Клопсе в ЮАР
- День предков в Гаити
- День шведского стола (National Buffet Day) в США
- Праздник Такаи (Takai Commission Holiday) в Ниуэ
Сегодня именины празднуют: Гаспар, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний.
Что происходило 2 января в прошлые годы
1547 - Попытка мятежа Фьески в Генуе.
1649 - Казацкое войско Б. Хмельницкого вернулось в Киев после похода на Западную Украину.
1703 - Вышла в свет первая русская газета «Ведомости» (по другим данным16 декабря 1702).
1757 - Соединенное королевство захватило Калькутту, Индия.
1788 - Джорджия стала 4-м штатом, ратифицировавшим конституцию Соединенных штатов.
1813 - В приказе по армии М. Кутузов поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы России.
1835 - в Габрово открылась первая в Болгарии светская школа.
1839 - Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.
1843 - В Дрездене в Дрезденской Придворной опере, состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец».
1870 - Началось сооружение Бруклинского моста.
1874 - Испанские кортесы вынудили президента Костелара уйти в отставку.
1905 - Закончилась обороны Порт-Артура в ходе Русско-японской войны, город был предательски сдан врагу комендантом генералом А. М. Стесселя.
1905 - В бухте Порт-Артура затоплен броненосец «Севастополь».
1919 - Восстание рабочих в Риге.
1919 - Польскими жандармами были расстреляны прибывшие в Варшаву члены миссии советского Красного Креста во главе с Брониславом Весоловским.
1920 - Вышло постановление Совета рабочей и крестьянской обороны отменить губернские и уездные революционные комитеты.
1922 - В Анкаре был подписан договор между Турцией и Украинской ССР.
1942 - Во время Великой Отечественной войны была завершена Керченско-Феодосийская десантная операция, операцией руководил Н. А. Басистый.
1942 - Японские войска заняли Манилу (Филиппины).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 января. Какие праздники будут завтра?
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