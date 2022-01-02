Годовая инфляция в России достигла максимума за шесть лет

В 2021 году инфляция в России составила 8,39%, следует из предварительной оценки Росстата.

Как отмечает «РИА Новости», это максимальный показатель с 2015 года.

«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года – 108,39 процента», – сообщили в ведомстве.

Продовольственные товары за год подорожали на 10,62 процента, непродовольственные товары – на 8,58 процента. Стоимость услуг поднялась на 4,98 процента.

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре Росстат представит 12 января 2022 года.

18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. По ее словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – «уже, к сожалению, двузначная».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму смогли потратить почти все деньги ФЦП. Кассовое исполнение мероприятий региональной федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в этом году составило 99,3%.

В Крыму думают, что резкого роста цен на продукты в новом году не будет. Причин для резкого подорожания продовольственных товаров в Новом году нет, поскольку в уходящем по многим культурам собран хороший урожай.

Аксенов назвал причину высоких цен в Крыму. Главные причины высоких цен — отсутствие конкуренции и крупных операторов.

За месяц в Крыму подорожали яйца, картофель и молоко. В ноябре в Крыму специалисты Крымстата зафиксировали рост цен на молоко — 1,5%, яйца куриные — на 1,4%.