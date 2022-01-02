Власть
Годовая инфляция в России достигла максимума за шесть лет
В 2021 году инфляция в России составила 8,39%, следует из предварительной оценки Росстата.
Как отмечает «РИА Новости», это максимальный показатель с 2015 года.
«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года – 108,39 процента», – сообщили в ведомстве.
Продовольственные товары за год подорожали на 10,62 процента, непродовольственные товары – на 8,58 процента. Стоимость услуг поднялась на 4,98 процента.
Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре Росстат представит 12 января 2022 года.
18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. По ее словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – «уже, к сожалению, двузначная».
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму смогли потратить почти все деньги ФЦП. Кассовое исполнение мероприятий региональной федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в этом году составило 99,3%.
В Крыму думают, что резкого роста цен на продукты в новом году не будет. Причин для резкого подорожания продовольственных товаров в Новом году нет, поскольку в уходящем по многим культурам собран хороший урожай.
Аксенов назвал причину высоких цен в Крыму. Главные причины высоких цен — отсутствие конкуренции и крупных операторов.
За месяц в Крыму подорожали яйца, картофель и молоко. В ноябре в Крыму специалисты Крымстата зафиксировали рост цен на молоко — 1,5%, яйца куриные — на 1,4%.
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
Опасный астероид приближается к Земле
Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась
Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
30 декабря
Крым назван очень тревожным регионом
30 декабря
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.