Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма

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Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.

Вечер первого января отметился страшным ДТП в столице Крыма. Видео смятых автомобилей поздно вечером опубликовали в Instagram.

В МВД по Республике Крым подтвердили информацию об аварии, сообщив детали. По информации ведомства, ДТП произошло на пятом километре автомобильной дороги района ГРЭС.

«Автомобиль «Ниссан», двигаясь в прямом направлении на запрещенный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который ехал на зеленый сигнал светофора», — пояснили в пресс-службе МВД по республике.

Водители обоих автомобилей, к счастью, остались живы, но были госпитализированы с трамвами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

В тексте использованы материалы: Форпост

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