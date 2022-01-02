Происшествия
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
фото © pixabay.com
Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
Вечер первого января отметился страшным ДТП в столице Крыма. Видео смятых автомобилей поздно вечером опубликовали в Instagram.
В МВД по Республике Крым подтвердили информацию об аварии, сообщив детали. По информации ведомства, ДТП произошло на пятом километре автомобильной дороги района ГРЭС.
«Автомобиль «Ниссан», двигаясь в прямом направлении на запрещенный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который ехал на зеленый сигнал светофора», — пояснили в пресс-службе МВД по республике.
Водители обоих автомобилей, к счастью, остались живы, но были госпитализированы с трамвами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мебель в Севастополе на Новый год выбрасывали прямо с балкона. В социальной сети ВКонтакте опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина выбрасывает с четвертого этажа севастопольского многоквартирного дома крупногабаритные вещи.
Под арками Крымского моста «ВАЗ» протаранил автокран: двое погибших. Ночью на Крымском мосту произошло ДТП с участием «девятки» и автокрана.
Без ЧС, но с пожарами: как в Крыму прошла новогодняя ночь. Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций, тем не менее спасатели восемь раз выезжали на тушение пожаров.
В Севастополе горел частный дом: есть погибший. Один человек погиб при пожаре в частном доме в Гагаринском районе Севастополя.
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
Опасный астероид приближается к Земле
Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась
Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
30 декабря
Крым назван очень тревожным регионом
30 декабря
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.