Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек ● Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе ● В Крыму накануне нового года умерло 22 человека ● Из-за «омикрона» могут продлить школьные каникулы ● Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек
Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз
фото © meduza.io
В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.
За этот период выявляемость снизилась более чем в 8 раз.
Несмотря на стремительное падение заболеваемости смертность остается на максимально высоком уровне: 31 декабря скончались еще 22 человека.
Напомним, первый случай коронавирусной инфекции в Крыму был зарегистрирован 21 марта в Евпатории, первый летальный исход – 5 мая: 70-летняя жительница Сакского района, зараженная COVID-19, умерла от пневмонии. 8 мая непосредственно от коронавируса скончалась 95-летняя жительница Алушты.
В 2020 году инфекция выявлена у 25 тысяч 527 крымчан, 509 из них от ковида умерли. В 2021 году заболели 101 тысяча 448 человек, жертвами коронавируса стали 3 тысячи 862. Летальность инфекции в Крыму выросла до 3,4%.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.
В Крыму накануне нового года умерло 22 человека. Количество умерших за сутки - 22.
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек. Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось. Число умерших за сутки - 23.
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
Опасный астероид приближается к Земле
Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась
Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
30 декабря
Крым назван очень тревожным регионом
30 декабря
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.