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Коронавирус в Крыму

Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз

12:26 воскресенье, 2 января 2022
Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз

фото © meduza.io

В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.

За этот период выявляемость снизилась более чем в 8 раз.

Несмотря на стремительное падение заболеваемости смертность остается на максимально высоком уровне: 31 декабря скончались еще 22 человека.

Напомним, первый случай коронавирусной инфекции в Крыму был зарегистрирован 21 марта в Евпатории, первый летальный исход – 5 мая: 70-летняя жительница Сакского района, зараженная COVID-19, умерла от пневмонии. 8 мая непосредственно от коронавируса скончалась 95-летняя жительница Алушты.

В 2020 году инфекция выявлена у 25 тысяч 527 крымчан, 509 из них от ковида умерли. В 2021 году заболели 101 тысяча 448 человек, жертвами коронавируса стали 3 тысячи 862. Летальность инфекции в Крыму выросла до 3,4%.

В тексте использованы материалы: Новый день

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