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Власть

Власти Ялты пообещали побороть рост цен

10:57 вторник, 11 января 2022
Ялта
Власти Ялты пообещали побороть рост цен

фото © yandex.ru

Противодействие росту цен станет одним из приоритетных направлений работы властей Ялты в наступившем году.

Об этом заявила глава местной администрации Янина Павленко.

«Задача, которую ставят президент и глава республики, – это принятие мер против роста цен», – подчеркнула она.

При этом градоначальница сообщила о том, что муниципальные власти запускают в регионе акцию «Стоп цена!»

В числе приоритетных направлений она также назвала наведение порядка на территории городского округа. «Мы занимаемся реформированием системы ЖКХ и учтем все ошибки прошлого года. В этом году мы должны вычистить весь город», – заявила Павленко.

Кроме того, глава администрации выразила намерение наладить работу общественного транспорта. «Общественный транспорт вызвал массу нареканий в прошлом году, и нам предстоит обеспечить в полной мере доступность всех поселков региона и Алупки», – отметила Павленко.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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