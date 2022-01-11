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Власти Ялты пообещали побороть рост цен
фото © yandex.ru
Противодействие росту цен станет одним из приоритетных направлений работы властей Ялты в наступившем году.
Об этом заявила глава местной администрации Янина Павленко.
«Задача, которую ставят президент и глава республики, – это принятие мер против роста цен», – подчеркнула она.
При этом градоначальница сообщила о том, что муниципальные власти запускают в регионе акцию «Стоп цена!»
В числе приоритетных направлений она также назвала наведение порядка на территории городского округа. «Мы занимаемся реформированием системы ЖКХ и учтем все ошибки прошлого года. В этом году мы должны вычистить весь город», – заявила Павленко.
Кроме того, глава администрации выразила намерение наладить работу общественного транспорта. «Общественный транспорт вызвал массу нареканий в прошлом году, и нам предстоит обеспечить в полной мере доступность всех поселков региона и Алупки», – отметила Павленко.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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