Власти Ялты пообещали побороть рост цен

фото © yandex.ru

Противодействие росту цен станет одним из приоритетных направлений работы властей Ялты в наступившем году.

Об этом заявила глава местной администрации Янина Павленко.

«Задача, которую ставят президент и глава республики, – это принятие мер против роста цен», – подчеркнула она.

При этом градоначальница сообщила о том, что муниципальные власти запускают в регионе акцию «Стоп цена!»

В числе приоритетных направлений она также назвала наведение порядка на территории городского округа. «Мы занимаемся реформированием системы ЖКХ и учтем все ошибки прошлого года. В этом году мы должны вычистить весь город», – заявила Павленко.

Кроме того, глава администрации выразила намерение наладить работу общественного транспорта. «Общественный транспорт вызвал массу нареканий в прошлом году, и нам предстоит обеспечить в полной мере доступность всех поселков региона и Алупки», – отметила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

США могут запретить экспорт в РФ смартфонов. Американские СМИ в преддверии переговоров между США и их союзниками и Россией публикуют - со ссылкой на источники в американской администрации - списки возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России в случае широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Крым остается глубоко дотационным регионом. В прошлом году республика получила 21,5 миллиарда рублей из российского федерального бюджета.

Эксперт спрогнозировал курс доллара в этом году. По мнению банковского аналитика, рубль по-прежнему является достаточно уязвимым.

Аксенов объяснил, почему в Крыму цены выше, чем в России. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил высокие цены на полуострове отсутствием конкуренции и крупных российских операторов.