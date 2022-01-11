Власть
В Ялте на перекрестке повесили «пьяные» дорожные знаки
В Ялте на остановке «Кинотеатр «Октябрь» местные жители заметили необычное расположения дорожных знаков — два столба со знаками буквально «столкнулись» лицом к лицу друг с другом.
Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Пользователи соцсети отнеслись с юмором к происшествию.
«Уступи дорогу, слепой и иди направо».
«Концерт Лепса справа за холмом».
«Эту страну не понять и не победить!»
«О! А всегда считал, что все эти разноцветные кружочки, квадратики, треугольники, на столбиках, это для украшения пейзажа».
» Так многие водители думают».
«Уступи дорогу» вверх ногами не смущает?».
«Когда завалялись в кузове пару лишних знаков и опохмелиться не успели, а их надо куда-то поставить, и не важно куда и как».
«Точка притяжения обозначена. Причем известное и «популярное» место. Челлендж с фотками можно запускать».
«Может, это новый столб со знаками, а старый еще не убрали. Который загадили, местные гады».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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