В Ялте на перекрестке повесили «пьяные» дорожные знаки

В Ялте на остановке «Кинотеатр «Октябрь» местные жители заметили необычное расположения дорожных знаков — два столба со знаками буквально «столкнулись» лицом к лицу друг с другом.

Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Пользователи соцсети отнеслись с юмором к происшествию.

«Уступи дорогу, слепой и иди направо».

«Концерт Лепса справа за холмом».

«Эту страну не понять и не победить!»

«О! А всегда считал, что все эти разноцветные кружочки, квадратики, треугольники, на столбиках, это для украшения пейзажа».

» Так многие водители думают».

«Уступи дорогу» вверх ногами не смущает?».

«Когда завалялись в кузове пару лишних знаков и опохмелиться не успели, а их надо куда-то поставить, и не важно куда и как».

«Точка притяжения обозначена. Причем известное и «популярное» место. Челлендж с фотками можно запускать».

«Может, это новый столб со знаками, а старый еще не убрали. Который загадили, местные гады».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В симферопольском дворе лежат горы прошлогоднего мусора. В Симферополе во дворе дома по ул. Тургенева, 56 лежат целые горы собранной еще в ноябре листвы.

Часть Крыма осталась без воды. Аварийно-восстановительные работы проходят в понедельник на сетях холодного водоснабжения в Феодосии, Джанкое и Ленинском районе, в связи с чем ограничена подача воды у ряда абонентов.

Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в новогодние праздники. Северо-Крымский канал по-прежнему остается одной из главных водных артерий Крымского полуострова. Живущий в Крыму блогер Игорь Корсаков проехал вдоль СКК и показал, в каком состоянии он находится в зимний период.

Севастопольцам вернули отключенную из-за ошибок ремонтников воду. У ряда жителей улицы Николая Музыки в Севастополе настоящий праздник случился только сейчас – им вернули водоснабжение, перекрытое еще в прошлом году.