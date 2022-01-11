В Симферополе снова вода по графику: что происходит?

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Симферополь, на водоснабжение которого власти Крыма бросили основные силы и средства в 2021 году, снова живет по графикам подачи воды. Власти поясняют это подключением города к новым водоводам.

Симферопольцы жалуются, что воды в их кранах нет по нескольку дней, даже в праздники.

Симферополь больше всех пострадал от вододефицита в прошлом году. Решить эту проблему российские власти пытались в течение всего года, в том числе, отнимая воду из водоемов соседних регионов.

На данный момент в Симферополе переподключают абонентов к новым водоводам, которые призваны решить проблему с водой в этом городе. Этот процесс предусматривает временные отключения водоснабжения в домах горожан. В Министерстве ЖКХ правительства Крыма обещали завершить работы еще к середине октября прошлого года. Затем этот срок перенесли до середины декабря 2021 года. Но по графикам жители Симферополя продолжают жить до сих пор.

Регулярные отключения воды в Симферополе продолжаются несколько месяцев. Водоснабжение ограничивают из-за подключения города к новым водоводам, а также порывов на сетях, которые сопровождают эти работы.

В ГУП «Вода Крыма» постоянно предупреждают жителей и гостей Симферополя об отключениях воды. Судя по сообщениям в соцсетях, многим симферопольцам пришлось встречать без воды новогодние праздники. В начале января жители улицы Киевской жаловались в ГУП «Вода Крыма», что остались без воды на три дня.

Около двух десятков улиц города и ближайшие к нему поселки были без воды 7 января. Коммунальщики пояснили это заводским браком, из-за которого вышел из строя участок трубопровода сетей водоснабжения по улице Киевской.

10 января об отключении воды предупредили жителей десятка улиц Симферополя и прилегающих переулков.

Бывший депутат горсовета Симферополя, предприниматель Степан Кискин говорит, что в городе регулярно происходят веерные отключения воды в целых районах и считает это «следствием бесхозяйственности».

«Эта проблема с водой тянется уже несколько месяцев. У нас веерные отключения происходят: то в одном районе отключат, то в другом, то в третьем. Власти постоянно отговариваются то ремонтами на сетях, то подключениями, то еще чем-то. Вся их работа – это «боевые сводки» из фронта об отключениях воды. На самом деле, это следствие бесхозяйственности и отсутствия грамотного руководителя «Воды Крыма», который бы разобрался и навел порядок. Так, как они подключают город, – через пень-колоду, нельзя работать. Это беспредел», – cказал он.

Временные отключения и ограничения водоснабжения в Симферополе связаны с ремонтом сетей водоснабжения, заявляют в Министерстве ЖХК Крыма. Процесс переподключения абонентов на новые водоводы должен быть завершен в середине декабря 2021 года, обещал заместитель министра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.

По его словам, в 2021 году в городе реализован первый этап масштабных ремонтов на сетях водоснабжения, во время которого должны были отремонтировать около 30 километров водопроводов из 1,2 тысяч километров сетей водоснабжения Симферополя.

«Один из этапов решения данного вопроса – переустройство системы водоснабжения Симферополя, а именно – замена ветхих сетей. Речь идет о трубах диаметром от 300 до 600 миллиметров. Мы уже заменили более 30 километров сетей водоснабжения в этом году (2021 году). В настоящее время работы по переустройству водоводов выполнены и остались только два переподключения: это делают в районе улицы Мате Залки и останется сделать эти работы на улице Воровского. Я думаю, что на следующей неделе все работы завершим», – заявлял он в середине декабря 2021 года.

Во время перекладки водоводов в городе используют технологию наклонно-горизонтального бурения: чтобы не рыть траншеи и не нарушать целостность недавно отремонтированного дорожного покрытия водоводы тянут через локальные котлованы.

Наладить водоснабжение в Симферополе власти Крыма обещают в феврале. К этому времени они надеются запустить полноценную работу Бештерек-Зуйского водозабора.

Этот объект был построен специально для обеспечения водой Симферополя на средства Федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Воду для Симферополя с помощью этого водозабора выкачивают из реки Бештерек (притока реки Зуя), протекающей через Симферопольский и Белогорский районы.

Водозабор стоимостью 1,7 миллиарда рублей запустили в начале 2021 года. Но оказалось, что он так и не начал полноценно работать до сих пор. Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что проблемы возникли из-за международных санкций, введенных в связи с российской аннексией полуострова – из-за них долго не могли купить нужные фильтры.

«Затяжка (отставание сроков) была исключительно связана с тем, что вода содержала твердые частицы и была мутность высокая. Докупали специальные фильтры, в том числе, часть импортного производства. Системы очистки должны быть полностью налажены в феврале (2022 года). Воду нужного качества уже будут подавать в систему водоснабжения Симферополя», – заявил глава Крыма на пресс-конференции по итогам 2021 года.

По подсчетам крымских властей, после полного запуска Бештерек-Зуйского водозабора в Симферополь начнет поступать не менее 25 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит обеспечить питьевой водой не менее 100 тысяч симферопольцев.

Дополнительные скважины для обеспечения Симферополя чиновники бурят на Вилинском водозаборе в Бахчисарайском районе. Оттуда рассчитывают направлять в город еще 15 тысяч кубометров воды в сутки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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