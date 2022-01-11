В Симферополе поймали мужчину с крупной партией наркотиков

В Симферополе полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. При личном досмотре у задержанного нашли пакет с веществом белого цвета, который, по его словам, был случайно обнаружен в лесу.

«Как пояснил подозреваемый, находящееся у него вещество является наркотическим средством, которое он нашел в лесу в большом количестве. Одну часть мужчина закопал в землю там же, а вторую держал при себе. По результатам экспертизы, в изъятых пакетиках содержится N-метилэфедрон, который относится к так называемым солям», - уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали и отправили в симферопольский изолятор временного содержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее крымские правоохранители изъяли у 19-летнего алуштинца почти два килограмма наркотиков, его обвиняют в наркоторговле.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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