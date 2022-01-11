Власть
В Симферополе оштрафовали 150 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте
Всего за время проведения акции «Пешеход! Пешеходный переход!» к административной ответственности привлекли 219 участников дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.
«Из числа привлеченных – 68 человек оказались водителями, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, а 151 человек – пешеходами, переходящими проезжую часть в неустановленном для этого месте», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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