В Симферополе из-за тумана снова задерживаются авиарейсы

Во вторник в аэропорту Симферополь задерживается прибытие семи рейсов из-за усилившегося тумана, два воздушных судна решили приземлиться на запасных аэродромах на Кубани.

Об этом сообщила пресс-служба авиаузла.

«Аэропорт Симферополь работает в сложных погодных условиях. После полудня в районе аэропорта усилился туман. На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов. Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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