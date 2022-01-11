Власть
В Симферополе из-за тумана снова задерживаются авиарейсы
Во вторник в аэропорту Симферополь задерживается прибытие семи рейсов из-за усилившегося тумана, два воздушных судна решили приземлиться на запасных аэродромах на Кубани.
Об этом сообщила пресс-служба авиаузла.
«Аэропорт Симферополь работает в сложных погодных условиях. После полудня в районе аэропорта усилился туман. На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов. Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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