Власть
В Севастополе реконструируют площадь и проспект Нахимова
фото © Олег Турчанович / ForPost
Центр Севастополя в ближайшем будущем ожидают масштабные изменения – работы по благоустройству запланированы на улице Ленина, а также проспекте и площади Нахимова.
Контракт на подготовку проектной документации в конце прошлого года без конкурса был заключен с московской компанией «Неон».
Согласно данным государственной закупки, подрядная организация должна подготовить проект благоустройства трех объектов общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров, самым большим из которых является улица Ленина – более 50 тысяч квадратных метров.
Выполнить работы столичная фирма должна в сжатые сроки – до 31 мая 2022 года. На разработку проекта выделено более четверти миллиарда рублей, и половину этой суммы (127,5 миллионов рублей) фирма получит в качестве аванса.
Источник финансирования – средства, предоставленные бюджетом Москвы ГБУ «Парки и скверы».
Напомним, что о планах комплексной реконструкции центрального городского кольца губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил на открытии благоустроенной улицы Большой Морской в апреле позапрошлого года.
Во время отчета перед депутатами в мае 2021-го глава региона заявил, что не отказывается от озвученных ранее намерений. Отвечая на вопрос спикера Законодательного собрания, он заявил об уже ведущемся проектировании благоустройства улицы Ленина, а также озвучил ориентировочные сроки начала реконструкции – октябрь 2021 года.
Еще одним масштабным проектом, к реализации которого городские власти планировали приступить осенью 2021 года, должна была стать реконструкция территории Артиллерийской бухты.
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