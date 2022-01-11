Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка по COVID-19 в Севастополе: смертей все больше ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых ● В Севастополе от COVID-19 умерли еще пять человек ● За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека
В Севастополе готовятся к встрече «омикрона»
фото © ria.ru
В правительстве Севастополя намерены быть полностью готовыми к приходу на территорию Севастополя нового ковид-штамма «омикрон».
Для этого губернатор региона Михаил Развожаев поручил рассмотреть вариант использования при необходимости роддома № 1, а также держать несколько сотен коек в резерве.
На совещании местного правительства Михаил Развожаев напомнил собравшимся о том, что штамм «омикрон» становится доминирующим в Европе, и через 2-3 недели, по прогнозам, может обнаружиться в России.
Этот штамм, напомнил губернатор, отличается легкой формой возникающего заболевания, но быстрым распространением. К этому, заявил Развожаев, нужно быть готовыми.
«Коек 600 пока оставляем, этот резерв будет использоваться в рабочем порядке», — сообщил губернатор.
Как было подчеркнуто, на данный момент в Севастополе штамм «омикрон» не зарегистрирован.
Также Михаил Развожаев поручил предусмотреть вариант создания на базе роддома № 1 резервной медицинской базы по борьбе с эпидемией COVID-2019. Напомним: роддом № 1 недавно закрыт на капитальный ремонт после возвращения в строй роддома № 2.
В тексте использованы материалы: Форпост
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