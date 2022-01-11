Происшествия
В Севастополе двум водителям грозит тюрьма за пьяное вождение
В Севастополе двоим водителям – мужчине и женщине – грозит до двух лет лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде.
Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
«Правонарушители ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду и судом были лишены права управления сроком на полтора года каждый», – отмечается в сообщении.
Задержанные водители-рецидивисты – двадцативосьмилетний мопедист и сорокалетняя автоледи. Обоих злоумышленников сотрудники автоинспекции обнаружили во время очередного профилактического рейда. Такие мероприятия местная полиция стала проводить накануне Нового года, чтобы вовремя пресекать в праздничные дни нарушения, связанные с пьяным вождением на дорогах города и в его сельской зоне.
За повторное появление за рулем в нетрезвом виде правонарушителям грозит наказание от штрафа в несколько сотен тысяч рублей до двух лет лишения свободы.
Уголовные дела в отношении мужчины и женщины уже заведены, а их транспортные средства отогнаны на спецстоянку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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