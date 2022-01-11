Власть
В России ужесточили наказание за грубое нарушение ПДД
В России с 10 января вступил в силу закон, серьезно ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения.
Согласно информации, опубликованной на сайте Госдумы, теперь водителям, намерено превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание.
Соответствующие поправки были внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. Президент России Владимир Путин подписал документ в конце декабря.
Согласно изменениям, за неоднократное превышение скорости от 60 км/ч и выезд на встречную полосу движения или трамвайные пути, водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. При повторном нарушении обновленного закона наказание может составить от 300 до 600 тысяч рублей штрафа или три года колонии. Также нарушителям могут запретить занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет.
Такие меры, отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, были обусловлены тем, что административное наказание за грубое нарушение ПДД, не останавливало более 40% водителей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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