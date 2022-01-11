В крымском главке МЧС рассказали о последствиях пожара в центре Ялты

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Общая площадь пожара в доме по улице Киевской в Ялте составила 800 квадратных метра, были эвакуированы 27 человек, один – спасен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 10 января в 20:46, в 23:22 пожар удалось локализовать и в 3:10, 11 января полностью потушить.

«Всего последствиями пожара повреждено 25 квартир, в которых проживают 41 человек, из них восемь детей. В пункт временного размещения - пансионат им. Чехова, отселено восемь человек. Среди них детей нет. Для ликвидации пожара привлечены силы и средства от «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 137 человек и 36 единиц техники», - сообщили в главке МЧС РК.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что семьи допустят на место пожара.

«Мы соберемся с жителями возле дома и запустим их посмотреть на тот ущерб, который пожар нанес каждой отдельной семье», - заявила она на видео, размещенном в социальных сетях.

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту пожара и поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав всех жильцов многоквартирного дома.

Как ранее сообщалось, накануне ночью в Ялте загорелся дом на улице Киевская.

Общая площадь дома предварительно составляла 1450 квадратных метров, в здании 47 квартир, в которых зарегистрировано 70 человек. В результате пожара пострадала половина жилой площади здания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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