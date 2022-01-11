Общество
В Черном море вблизи сероводородного слоя обнаружен рыбный рай
фото © Сергей Ракша
«Трехметровый слой - как огромная консервная банка, рыбка к рыбке», - говорят ученые.
Севастопольские ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ) обнаружили и смогли примерно оценить биомассу и разнообразие бактерий, которые обитают в глубинных слоях Черного моря на границе сероводородной зоны и составляют основу пищевой цепочки для всей глубоководной экосистемы, сообщает ТАСС.
Как рассказал информагентству ведущий научный сотрудник отдела физиологии и биохимии ИнБЮМ РАН Максим Гулин, эти открытия - итог многолетних исследований.
Изучение глубинной зоны важно не только с научной, но и с промышленной точки зрения: рыболовецкие предприятия, в том числе Крыма и Кубани, работают только с верхними слоями, а замеры ученых показали - на глубинах ниже 100 метров одноклеточные и многоклеточные организмы обитают в больших объемах.
«В одном из рейсов в редокс-зоне, как называют слой на границе сероводородной и кислородной зон Черного моря, в трех разных местах мы нашли колоссальное скопление рыбы, - сказал Гулин. - Это глубины, где рыбаки не работают - 150-160 метров, но там шпрот, например, фиксируется огромными массами: в слое толщиной три метра рыбка к рыбке - как огромная консервная банка. Таким образом, мы получаем еще один промысловый район, огромные скопления рыбы, о которых никто не знал».
Он напомнил, что Черное море - единственное в мире, где сосуществуют две разных экосистемы: кислородная в верхних слоях и бескислородная из-за высокого содержания сероводорода ближе ко дну. Ученые понимали, что в основе пищевой цепочки, а значит всей экосистемы пограничного слоя, должны лежать мельчайшие существа - бактерии, но доказать это удалось лишь сейчас. Более того, специальными рентгеновскими методами они установили, что эти организмы действительно имеют отношение к окислению сероводорода.
«Исследования редокс-зоны проводятся не первый год, мы изучали ее с помощью телекамер и дистанционных методов, опускались туда на подводных аппаратах. Удавалось наблюдать там рыб, медуз, одноклеточные организмы. Даже получалось по косвенным признакам фиксировать микробиологические процессы. Но только сейчас у нас появился современный электронный микроскоп, мощности которого хватило, чтобы оценить все огромное разнообразие бактерий редокс-зоны и понять их ориентировочное количество - а оно чрезвычайно велико», - сказал Гулин.
По данным исследований, бактерии служат пищей для одноклеточных существ, те - для мельчайших многоклеточных, например, планктонных личинок червей. Самих червей фиксируют в местах, где водная толща соприкасается со склоном дна, и они служат пищей для рыб и других крупных организмов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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