Улетевший за противооползневый барьер автомобиль озадачил крымчан

В районе села Оползневое на ЮБК очевидцы запечатлели перевернутый автомобиль, мирно лежащий за противооползневым барьером.

«Как так получилось?», — удивляется автор фото.

«После праздников отдыхает», — комментирую фото пользователи соцсетей.

Местные жители отмечают, что на этом повороте частенько происходят ДТП.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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