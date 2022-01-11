Происшествия
Улетевший за противооползневый барьер автомобиль озадачил крымчан
В районе села Оползневое на ЮБК очевидцы запечатлели перевернутый автомобиль, мирно лежащий за противооползневым барьером.
«Как так получилось?», — удивляется автор фото.
«После праздников отдыхает», — комментирую фото пользователи соцсетей.
Местные жители отмечают, что на этом повороте частенько происходят ДТП.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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На пожаре в Ялте мужчина оказал сопротивление спасателям. Очевидцы ночного пожара в Ялте сняли на видео мужчину, который на втором этаже горящего дома оказывал сопротивление спасателям и сотрудникам полиции.
Пожар в доме в центре Ялты: пострадало 25 квартир. По предварительным данным в результате пожара в доме по ул. Киевская,36 в Ялте пострадали 25 квартир.
В центре Ялты горит многоквартирный дом. Многоквартирный жилой дом загорелся на улице Киевской в центре Ялты.
Девять человек погибли в Крыму в ДТП и на пожарах с начала года. Семь человек с начала года погибли в Крыму на пожарах и двое – в результате дорожно-транспортных происшествий.
Пострадавший от пожара дом в Ялте могут разграбить фото
Военнослужащие ялтинского батальона Южного округа Росгвардии охраняют многоквартирный дом на улице Киевской, где накануне произошел пожар.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За сутки от коронавируса умерло 9 крымчан.
В Симферополе снова вода по графику: что происходит?
Симферополь, на водоснабжение которого власти Крыма бросили основные силы и средства в 2021 году, снова живет по графикам подачи воды. Власти поясняют это подключением города к новым водоводам.
Приезжий из Крыма устроил два взрыва в ростовской многоэтажке
Переехавший из Крыма мужчина устроил два взрыва в многоэтажном доме в Ростове.
7 января
В центре Ялты горит многоквартирный дом видео
14 часов назад
На Крым идет арктический холод
18 часов назад
В Севастополе готовятся к встрече «омикрона»
В правительстве Севастополя намерены быть полностью готовыми к приходу на территорию Севастополя нового ковид-штамма «омикрон».