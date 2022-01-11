Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых ● В Севастополе от COVID-19 умерли еще пять человек ● За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека ● COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших
Сводка по COVID-19 в Севастополе: смертей все больше
В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«94 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 38 до 98 лет», - говорится в сообщении.
Всего в Севастополе с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 53 366 человек.
В настоящий момент выздоровели 50 626 пациентов, скончались 1 879. Ранее в Севастополе в течение двух дней регистрировали по пять смертей, до этого – четыре, еще сутками ранее – три.
Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что в Севастополе число заболевших ковидом выросло в 1,5 раза по сравнению с последней неделей ушедшего 2021 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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