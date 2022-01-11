Сводка по COVID-19 в Севастополе: смертей все больше

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«94 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 38 до 98 лет», - говорится в сообщении.

Всего в Севастополе с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 53 366 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 626 пациентов, скончались 1 879. Ранее в Севастополе в течение двух дней регистрировали по пять смертей, до этого – четыре, еще сутками ранее – три.

Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что в Севастополе число заболевших ковидом выросло в 1,5 раза по сравнению с последней неделей ушедшего 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Жительница Симферополя не успела доехать в больницу и родила дома. Накануне Нового года на экстренную линию скорой медицинской помощи поступил вывозов от беременной женщины в возрасте 35 лет.

В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых. Почти 3% заболевших COVID-19 после прохождения вакцинации двумя компонентами выявили в Крыму.

За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека. За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.

COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.