Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.2
воздух +2
море +11

Коронавирус в Крыму

Сводка по COVID-19 в Севастополе: смертей все больше

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«94 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 38 до 98 лет», - говорится в сообщении.

Всего в Севастополе с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 53 366 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 626 пациентов, скончались 1 879. Ранее в Севастополе в течение двух дней регистрировали по пять смертей, до этого – четыре, еще сутками ранее – три.

Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что в Севастополе число заболевших ковидом выросло в 1,5 раза по сравнению с последней неделей ушедшего 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Симферополя не успела доехать в больницу и родила дома. Накануне Нового года на экстренную линию скорой медицинской помощи поступил вывозов от беременной женщины в возрасте 35 лет.

В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых. Почти 3% заболевших COVID-19 после прохождения вакцинации двумя компонентами выявили в Крыму.

За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека. За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.

COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.

Происшествия
Пострадавший от пожара дом в Ялте могут разграбить

Пострадавший от пожара дом в Ялте могут разграбить фото

Военнослужащие ялтинского батальона Южного округа Росгвардии охраняют многоквартирный дом на улице Киевской, где накануне произошел пожар.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За сутки от коронавируса умерло 9 крымчан.

Водный кризис
В Симферополе снова вода по графику: что происходит?

В Симферополе снова вода по графику: что происходит?

Симферополь, на водоснабжение которого власти Крыма бросили основные силы и средства в 2021 году, снова живет по графикам подачи воды. Власти поясняют это подключением города к новым водоводам.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе готовятся к встрече «омикрона»

В Севастополе готовятся к встрече «омикрона»

В правительстве Севастополя намерены быть полностью готовыми к приходу на территорию Севастополя нового ковид-штамма «омикрон».

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации