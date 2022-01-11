Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых ● В Севастополе от COVID-19 умерли еще пять человек ● За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека ● COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших ● Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © vademec.ru
За сутки от коронавируса умерло 9 крымчан.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 737 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 044 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, выздоровевших за весь период – 119 102.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых. Почти 3% заболевших COVID-19 после прохождения вакцинации двумя компонентами выявили в Крыму.
За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека. За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.
COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.
Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов. Количество умерших - 12, летальность 15 процентов.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За сутки от коронавируса умерло 9 крымчан.
Коронавирус в Крыму
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