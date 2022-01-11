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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

08:58 вторник, 11 января 2022
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © vademec.ru

За сутки от коронавируса умерло 9 крымчан.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 737 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 044 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, выздоровевших за весь период – 119 102.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых. Почти 3% заболевших COVID-19 после прохождения вакцинации двумя компонентами выявили в Крыму.

За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека. За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.

COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.

Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов. Количество умерших - 12, летальность 15 процентов.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За сутки от коронавируса умерло 9 крымчан.

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