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Шторм и морозы обрушатся на Крым: есть риск происшествий на суше и в море
фото © Новости Крыма
Снег, сильный ветер и резкое понижение температуры прогнозируются в Крыму в среду и четверг, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«По данным Крымского гидрометцентра, в связи с прохождением арктического холодного фронтального раздела 12 и 13 января в Крыму ожидаются: временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветер силой 15-20 м/с, 12 января порывы достигнут 25 м/с. Температура воздуха понизится ночью до 9 – 14 градусов мороза, днем до 3- 8 мороза», - предупредили в ведомстве.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают, что выход в море в эти дни опасен для жизни.
Также есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ.
«Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта», - отметили в МЧС.
Ранее глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила жителей и гостей полуострова о надвигающемся похолодании со снегом и сильным ветром.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На Крым идет арктический холод. Резкое похолодание прогнозируется в Крыму в среду, столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза.
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Шторм и морозы обрушатся на Крым: есть риск происшествий на суше и в море
Снег, сильный ветер и резкое понижение температуры прогнозируются в Крыму в среду и четверг, объявлено штормовое предупреждение.
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