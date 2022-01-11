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Общество

Шторм и морозы обрушатся на Крым: есть риск происшествий на суше и в море

12:42 вторник, 11 января 2022
Шторм и морозы обрушатся на Крым: есть риск происшествий на суше и в море

фото © Новости Крыма

Снег, сильный ветер и резкое понижение температуры прогнозируются в Крыму в среду и четверг, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«По данным Крымского гидрометцентра, в связи с прохождением арктического холодного фронтального раздела 12 и 13 января в Крыму ожидаются: временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветер силой 15-20 м/с, 12 января порывы достигнут 25 м/с. Температура воздуха понизится ночью до 9 – 14 градусов мороза, днем до 3- 8 мороза», - предупредили в ведомстве.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают, что выход в море в эти дни опасен для жизни.

Также есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ.

«Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта», - отметили в МЧС.

Ранее глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила жителей и гостей полуострова о надвигающемся похолодании со снегом и сильным ветром.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крым идет арктический холод. Резкое похолодание прогнозируется в Крыму в среду, столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза.

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