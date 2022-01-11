Прокуратура проверит ситуацию с задержкой рейса в Симферополе на 14 часов

Крымская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров авиарейса «Симферополь – Москва», которым пришлось ждать вылета в здании аэропорта 14 часов.

Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура, уточнив, что борт принадлежит компании «Аэрофлот».

«Вылет из Симферополя в Москву планировался 9 января в 14:10, однако из-за технической неисправности самолета он состоялся 10 января в 04:30. Задержка составила более 14 часов», - сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, вылета ждали более 400 пассажиров.

При этом, по информации «Интерфакс», пассажирам отказали в размещении в гостинице, было только организовано питание в одном из кафе аэропорта.

Как отметили пассажиры, им пришлось выстоять огромную очередь, при том, что выделенной суммы хватало только чтобы купить самый минимальный набор продуктов на человека. Некоторые попытались обменять билеты, но представителями компании было сказано, что ближайший рейс, на который можно было бы взять посадочные талоны, вылетит 14 января.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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