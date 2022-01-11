Прогноз погоды в Крыму на вторник 11 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 11 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью от -1 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 4 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер С 30 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 2 до 6 градусов. Ветер северный 25 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от -1 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 34 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от -1 до 3 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -2 до 2 градусов. Ветер северный 30 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 5 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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