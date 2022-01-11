Пожар в доме в центре Ялты: пострадало 25 квартир

фото © yalta-24.ru

По предварительным данным в результате пожара в доме по ул. Киевская,36 в Ялте пострадали 25 квартир.

«Информация о возгорании поступила около девяти часов вечера. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Из дома эвакуировали 27 человек, из них шесть детей. Одного человека спасли. Огонь локализовали на площади 800 квадратных метров. Предварительно пострадало 25 квартир», - проинформировали в МЧС.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что пожар потушен.

Общая площадь дома № 36 по ул. Киевская 1917 года постройки составляет 1450 квадратных метров, там расположены 47 квартир (на втором этаже), зарегистрировано 77 человек. Сегодня, 11 января в 08:00 утра, они вместе с представителями власти соберутся возле дома, чтобы осмотреть свое жилье и оценить ущерб.

На данный момент здание оцеплено сотрудниками МВД и Росгвардии.

Между тем, прокуратура уже организовала проверку в связи с пожаром, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Вполне возможно, что огонь возник из-за неисправной электропроводки. Как рассказала Ялта-24 одна из жительниц дома, перед пожаром погас свет, после чего она почувствовала запах дыма.

Для жильцов пострадавших квартир власти подготовили пункты временного размещения в пансионате. Янина Павленко заверила, что ситуацию на контроле держит глава Крыма Сергей Аксенов и пообещала, что людям окажут всю необходимую помощь.

В тексте использованы материалы: ЮгЯлта

Ранее Новости Крыма сообщали:

Девять человек погибли в Крыму в ДТП и на пожарах с начала года. Семь человек с начала года погибли в Крыму на пожарах и двое – в результате дорожно-транспортных происшествий.

Крымчанин напал на фельдшера «скорой». Крымские правоохранители задержали 24-летнего местного жителя, который напал на фельдшера скорой помощи.

Небывалый камнепад разрушил тропу к известному крымскому водопаду. Такая опасность может поджидать туристов и на пути к другим достопримечательностям полуострова.

Трое детей пострадали в Севастополе в ДТП с троллейбусом и автобусом. Трое детей пострадали в результате столкновения троллейбуса и автобуса в Севастополе.