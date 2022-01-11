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Происшествия

Пострадавший от пожара дом в Ялте могут разграбить

11:17 вторник, 11 января 2022
Ялта
Пострадавший от пожара дом в Ялте могут разграбить

фото © yalta-24.ru

Военнослужащие ялтинского батальона Южного округа Росгвардии охраняют многоквартирный дом на улице Киевской, где накануне произошел пожар.

Для охраны и оцепления дома в Ялте привлечены 30 росгвардейцев и две единицы ведомственной техники, которые приступили к несению службы с 22:30 10 января.

По данным МЧС, пламя охватило 800 квадратных метров, повреждены 25 квартир двухэтажки, жильцов оперативно эвакуировали.

Общая площадь пожара в доме по улице Киевской в Ялте составила 800 квадратных метра, были эвакуированы 27 человек, один – спасен.

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 10 января в 20:46, в 23:22 пожар удалось локализовать и в 3:10, 11 января полностью потушить.

«Всего последствиями пожара повреждено 25 квартир, в которых проживают 41 человек, из них восемь детей. В пункт временного размещения - пансионат им. Чехова, отселено восемь человек. Среди них детей нет. Для ликвидации пожара привлечены силы и средства от «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 137 человек и 36 единиц техники», - сообщили в главке МЧС РК.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что семьи допустят на место пожара.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Улетевший за противооползневый барьер автомобиль озадачил крымчан. В районе села Оползневое на ЮБК очевидцы запечатлели перевернутый автомобиль, мирно лежащий за противооползневым барьером.

В крымском главке МЧС рассказали о последствиях пожара в центре Ялты. Общая площадь пожара в доме по улице Киевской в Ялте составила 800 квадратных метра, были эвакуированы 27 человек, один – спасен.

На пожаре в Ялте мужчина оказал сопротивление спасателям. Очевидцы ночного пожара в Ялте сняли на видео мужчину, который на втором этаже горящего дома оказывал сопротивление спасателям и сотрудникам полиции.

Пожар в доме в центре Ялты: пострадало 25 квартир. По предварительным данным в результате пожара в доме по ул. Киевская,36 в Ялте пострадали 25 квартир.

Происшествия
Пострадавший от пожара дом в Ялте могут разграбить

Пострадавший от пожара дом в Ялте могут разграбить фото

Военнослужащие ялтинского батальона Южного округа Росгвардии охраняют многоквартирный дом на улице Киевской, где накануне произошел пожар.

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