Пострадавший от пожара дом в Ялте могут разграбить

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Военнослужащие ялтинского батальона Южного округа Росгвардии охраняют многоквартирный дом на улице Киевской, где накануне произошел пожар.

Для охраны и оцепления дома в Ялте привлечены 30 росгвардейцев и две единицы ведомственной техники, которые приступили к несению службы с 22:30 10 января.

По данным МЧС, пламя охватило 800 квадратных метров, повреждены 25 квартир двухэтажки, жильцов оперативно эвакуировали.

Общая площадь пожара в доме по улице Киевской в Ялте составила 800 квадратных метра, были эвакуированы 27 человек, один – спасен.

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 10 января в 20:46, в 23:22 пожар удалось локализовать и в 3:10, 11 января полностью потушить.

«Всего последствиями пожара повреждено 25 квартир, в которых проживают 41 человек, из них восемь детей. В пункт временного размещения - пансионат им. Чехова, отселено восемь человек. Среди них детей нет. Для ликвидации пожара привлечены силы и средства от «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 137 человек и 36 единиц техники», - сообщили в главке МЧС РК.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что семьи допустят на место пожара.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В крымском главке МЧС рассказали о последствиях пожара в центре Ялты. Общая площадь пожара в доме по улице Киевской в Ялте составила 800 квадратных метра, были эвакуированы 27 человек, один – спасен.

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