Водный кризис
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Найденную под Азовским морем воду пить нельзя
фото © kubnews.ru
Пресная вода, найденная под Азовским морем, является технической.
Об этом сказано в презентации вице-премьера Марата Хуснуллина, посвященной итогам прошлого года.
«Буровые работы в Азовском море: найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, системы нагрева и охлаждения)», – говорится в презентации.
Там же отмечается, что после необходимой подготовки воду можно использовать в качестве питьевой. Работы по поиску воды еще ведутся.
Хуснуллин также рассказал о работах по ликвидации проблемы с водоснабжением в Крыму. В частности, к концу года выполненные мероприятия позволили поставлять дополнительно 129,6 тысячи кубометров воды в сутки, а в ближайшие годы после завершения запланированных мероприятий ожидается дополнительно еще около 100 тысяч «кубов» воды в сутки.
Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. С апреля «Росгеология» проводила в Азовском море сейсморазведочные и электроразведочные работы, после этого была определена точка бурения первой скважины. В середине июля начались работы по бурению.
В конце июля 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что пробы пресной воды из-под Азовского моря отправлены в Москву для проведения анализа.
В августе глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах использовать эту воду в сельском хозяйстве, пустив ее по Северо-Крымскому каналу в сторону Джанкоя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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