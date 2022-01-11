На пожаре в Ялте мужчина оказал сопротивление спасателям

Очевидцы ночного пожара в Ялте сняли на видео мужчину, который на втором этаже горящего дома оказывал сопротивление спасателям и сотрудникам полиции.

На кадрах видно, что мужчина отталкивает лестницу сотрудников МЧС и борется с сотрудниками полиции.

По предварительным данным, оказавший сопротивление мужчина арендовал в здании помещение под склад и отказывался эвакуироваться, спасая свой товар.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Ялты горит многоквартирный дом. Многоквартирный жилой дом загорелся на улице Киевской в центре Ялты.

Девять человек погибли в Крыму в ДТП и на пожарах с начала года. Семь человек с начала года погибли в Крыму на пожарах и двое – в результате дорожно-транспортных происшествий.

Крымчанин напал на фельдшера «скорой». Крымские правоохранители задержали 24-летнего местного жителя, который напал на фельдшера скорой помощи.

Небывалый камнепад разрушил тропу к известному крымскому водопаду. Такая опасность может поджидать туристов и на пути к другим достопримечательностям полуострова.