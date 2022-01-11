Происшествия
На пожаре в Ялте мужчина оказал сопротивление спасателям
Очевидцы ночного пожара в Ялте сняли на видео мужчину, который на втором этаже горящего дома оказывал сопротивление спасателям и сотрудникам полиции.
На кадрах видно, что мужчина отталкивает лестницу сотрудников МЧС и борется с сотрудниками полиции.
По предварительным данным, оказавший сопротивление мужчина арендовал в здании помещение под склад и отказывался эвакуироваться, спасая свой товар.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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