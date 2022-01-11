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Происшествия

На пожаре в Ялте мужчина оказал сопротивление спасателям

08:32 вторник, 11 января 2022
Ялта

Очевидцы ночного пожара в Ялте сняли на видео мужчину, который на втором этаже горящего дома оказывал сопротивление спасателям и сотрудникам полиции.

На кадрах видно, что мужчина отталкивает лестницу сотрудников МЧС и борется с сотрудниками полиции.

По предварительным данным, оказавший сопротивление мужчина арендовал в здании помещение под склад и отказывался эвакуироваться, спасая свой товар.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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