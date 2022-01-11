Общество
Какой сегодня праздник 11 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день «Спасибо»
Фото pixabay.com
11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).
С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.
Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.
День заповедников и национальных парков России
Фото pixabay.com
Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.
Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.
Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.
11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.
Страшный день
Страшный день получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.
Также сегодня, 11 января, отмечают такие праздники:
- Международный день равенства на работе (International Parity at Work Day)
- День республики Албании
- День кофейных грез
- День молока (National Milk Day) в США
- День прыгания по лужам и обрызгивания друзей (National Step in a Puddle and Splash Your Friend Day) в США
- День детей в Тунисе
- Национальный день объединения в Непале
- День осведомленности о торговле людьми (National Human Trafficking Awareness Day) в США
- Церемония «открытия зеркала» в Японии (Кагами-бираки)
- День манифеста о независимости Марокко
- Фестиваль гурманов в Санкт-Морице, Швейцария
Сегодня именины празднуют: Иван, Феофил, Афинодор, Вениамин, Георгий, Гортензия, Марк, Маркелл, Фаддей.
Что происходило 11 января в прошлые годы
1569 - Первая упомянутая в истории лотерея в Англии. Состоялась в здании Собора Св. Павла
1693 - Извержение вулкана Этна на Сицилии.
1775 - Впервые в США еврейФрэнсис Сальвадоризбирается на государственную должность. Это происходит в штате Южная Каролина.
1787 - Уильям Гершель открыл существование спутников планеты Уран, Титании и Оберона
1803 - Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж для покупки Нового Орлеана, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана.
1864 - В Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс.
1909 - Из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой женской автогонки.
1922 - Четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого вылечили от диабета при помощи инсулина.
1923 - Введение франко-бельгийских войск в Рурский бассейн (Рурский конфликт)
1935 - Американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.
1940 - В Ленинграде состоялась премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»
1946 - После свержения короля Зога в Албании была провозглашена народная республика.
1962 - Более 3000 человек погибли в Перу во время оползня
1963 - В Лос-Анджелесе открылась первая дискотека, называвшаяся Whisky-A-Go-Go.
1973 - В Вашингтоне началось дело Уотергейтских воров.
1974 - В Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов и впервые все рожденные одновременно дети выжили.
1994 - Правительство Ирландии отменило 20-летний запрет на теле- и радиотрансляцию выступлений националистической организации Ирландская республиканская армия (ИРА) и ее политического крыла «Шинн Фейн».
2003 - Губернатор штата Иллинойс помиловал 150 осужденных на высшую меру наказаниявсех заключенных-смертников Иллинойса.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 января. Какие праздники будут завтра?
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