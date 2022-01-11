Эксперт оценит состояние несущих конструкций сгоревшего в центре Ялты дома

Власти Ялты наняли независимого эксперта, который оценит состояние несущих конструкций многоквартирного дома, сгоревшего минувшей ночью.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В настоящий момент мы ждем завершения работы экспертов МЧС для понимания причины возгорания. Тут же мы наняли независимого эксперта, который сделает оценку состояния несущих конструкций. Сгорели полностью первый и второй этаж одного из крыльев здания. В центральной части поврежден второй этаж, левое крыло осталось целым», – рассказала Павленко.

Она подчеркнула, что всем жильцам дома предложили размещение в пансионате «Чехов». Сейчас на месте пожара работают сотрудники РЭО, которые проверяют сохранность проводки в непострадавшей части для восстановления электроснабжения.

«Ориентировочно в 12.00 мы будем на месте с сотрудниками МЧС и полиции и примем решение о дальнейших действиях, – добавила Павленко. – Уже оформляются субсидии из муниципального бюджета дополнительно к выплатам, предусмотренным государственными программами, выплачивается 10 тыс рублей каждому пострадавшему, плюс 50 тыс рублей за частичную утрату имущества и 150 тысяч рублей за полную утрату».

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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