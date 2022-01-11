Власть
Движение транспорта в центре Ялты временно ограничено в связи с проливкой сгоревшего дома
Власти Ялты приняли решение о временном ограничении движения по улице Киевской в центре города в связи с необходимостью дополнительной проливки крыши сгоревшего сегодня ночью многоквартирного дома.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«В центре Ялты, в районе «Октября», на несколько часов ограничено движение – просьба по возможности не выезжать в город. Сотрудники МЧС проводят дополнительную заливку пострадавшего от ночного пожара дома на Киевской», – пояснила она.
По информации Павленко, на месте происшествия по-прежнему работают эксперты. «Мы вызвали экспертов, которые дадут заключение о состоянии несущих конструкций», – отметила она.
Павленко напомнила, что выгорело все левое крыло дома, пострадал второй этаж в центре здания, а в правое крыло уже пустили жильцов, поскольку там нет угрозы их безопасности.
Градоначальница добавила, что на основании решения экспертов «готовит подробный доклад на имя главы Крыма для принятия скорейшего решения о помощи пострадавшим жильцам этого дома».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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