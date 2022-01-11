Власть
Депутаты назначили и.о. главы администрации Симферополя
Депутаты горсовета Симферополя назначили Максима Балахонова исполняющим обязанности главы администрации столицы Крыма.
Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании горсовета.
«Возложить временное исполнение полномочий главы администрации Симферополя на Балахонова Максима Борисовича, первого заместителя главы администрации города Симферополя, с 12 января 2022 года», – говорится в тексте принятого сегодня решения горсовета.
В тексте решения указано, что Балахонов будет занимать должность до назначения горсоветом мэра на постоянной основе.
Ранее сегодня горсовет Симферополя прекратил полномочия Валентина Демидова в качестве главы администрации. Эту должность Демидов занимал с апреля прошлого года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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