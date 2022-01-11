Аксенов отправил чиновников снимать видео

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил муниципальным чиновникам подготовить очередность ремонта дорог в населенных пунктах.

В течение недели им предстоит объехать все улицы с видеорегистратором, написал он у себя на странице «ВКонтакте».

«В каждом муниципальном образовании ответственные за дорожное направление совместно с ГУП РК «Крымавтодор» должны провести объезд всех без исключения дорог с видеорегистратором для дальнейшего определения приоритетности ремонта этих улиц. Более того, перед каждым муниципалитетом стоит задача – определить, какие силы и средства нужны для содержания улично-дорожной сети в рамках нормы. Срок исполнения поставленной задачи – одна неделя», – написал Аксенов.

Улицы, покрытие которых находится в плачевном состоянии, должны внести в план ремонта на 2023 и 2024 годы. «Симферополю, как не выполнившему в полном объеме ранее озвученное поручение, в ближайшее время необходимо закончить работу по занесению улиц столицы в реестр и размещению их по приоритетности ремонта», – добавил глава республики.

Ранее минтранс Крыма опубликовал предварительный перечень улиц Симферополя, которые ждет ремонт и капремонт в этом году. К работам должны приступить уже в ближайшее время.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе сайт Севреестра сломался после праздников. В ближайшие дни обращения придется доверить электронной почте.

Мэр Евпатории сообщил о смерти чиновницы. В Евпатории ушла из жизни руководитель департамента труда и социальной защиты населения Анжелика Федоренко.

Крымчанка пожаловалась на отказ в визе США для участия в конкурсе «Миссис мира». Крымчанка Анна Малоземова утверждает, что из-за «визовых ограничений» не сможет приехать в США для участия в ежегодном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис мира».

Названа дата назначения «временного мэра» Симферополя. 11 января пройдет внеочередная сессия городского совета Симферополя, на которой будет рассмотрен вопрос сложения полномочий главы администрации Валентина Демидова, а также будет назначен врио главы города.