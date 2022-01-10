Происшествия
Жительница Симферополя не успела доехать в больницу и родила дома
Накануне Нового года на экстренную линию скорой медицинской помощи поступил вывозов от беременной женщины в возрасте 35 лет.
На место бригада врачей прибыла в течении 10 минут.
При осмотре оказалось, что у женщины начались роды и времени на медицинскую эвакуацию нет, сообщили в пресс-службе ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».
«Около 06:00 утра на свет появился новорожденный мальчик, получивший имя Тимофей. Бригада скорой медицинской помощи подготовила маму и новорожденного к медицинской эвакуации. В 06:10 они были доставлены в стационар, под наблюдение врачей», — рассказали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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