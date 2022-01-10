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Происшествия

Жительница Симферополя не успела доехать в больницу и родила дома

14:02 понедельник, 10 января 2022

Накануне Нового года на экстренную линию скорой медицинской помощи поступил вывозов от беременной женщины в возрасте 35 лет.

На место бригада врачей прибыла в течении 10 минут.

При осмотре оказалось, что у женщины начались роды и времени на медицинскую эвакуацию нет, сообщили в пресс-службе ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

«Около 06:00 утра на свет появился новорожденный мальчик, получивший имя Тимофей. Бригада скорой медицинской помощи подготовила маму и новорожденного к медицинской эвакуации. В 06:10 они были доставлены в стационар, под наблюдение врачей», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека. За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.

COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.

Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов. Количество умерших - 12, летальность 15 процентов.

Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 63 новых случаев заболевания COVID-19.

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