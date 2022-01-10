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Коронавирус в Крыму

За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека

08:58 понедельник, 10 января 2022
За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека

фото © pixabay.com

За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.

Умерло 194, процент летальности - 22.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 681 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 484 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек, выздоровевших за весь период – 119 047.

Умерло за сутки 10 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов. Количество умерших - 12, летальность 15 процентов.

Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 63 новых случаев заболевания COVID-19.

За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста. Сотрудники Роспотребнадзора в 2021 году в пунктах пропуска через границу проверили более 334 тысяч человек, въезжающих в Крым.

Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму. Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.

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Коронавирус в Крыму
За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека

За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека

За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.

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