Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших ● Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов ● Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе ● За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста ● Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму
За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека
фото © pixabay.com
За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.
Умерло 194, процент летальности - 22.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 681 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 484 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек, выздоровевших за весь период – 119 047.
Умерло за сутки 10 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов. Количество умерших - 12, летальность 15 процентов.
Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 63 новых случаев заболевания COVID-19.
За год власти России не пустил в Крым 6000 украницев без ПЦР-теста. Сотрудники Роспотребнадзора в 2021 году в пунктах пропуска через границу проверили более 334 тысяч человек, въезжающих в Крым.
Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму. Количество новых заражений падает, количество смертей остается на высоком уровне.
Часть Крыма осталась без воды
Аварийно-восстановительные работы проходят в понедельник на сетях холодного водоснабжения в Феодосии, Джанкое и Ленинском районе, в связи с чем ограничена подача воды у ряда абонентов.
За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека
За 10 выходных дней на полуострове заболело 911 человек.
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