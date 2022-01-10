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Происшествия

В центре Ялты горит многоквартирный дом

21:15 понедельник, 10 января 2022
Ялта
В центре Ялты горит многоквартирный дом

фото © c-inform.info

Многоквартирный жилой дом загорелся на улице Киевской в центре Ялты.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

«Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в Ялте на улице Киевской», – говорится в сообщении.

По оперативным данным, есть угроза распространения огня. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров, по данным МЧС, возгорание началось под кровлей.

Погибших и пострадавших нет. На месте работают более 50 спасателей.

В соцсетях очевидцы опубликовали фото и видео с места пожара. Горящий дом находится рядом с овощным рынком. Дым от огня виден из разных районов города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В центре Ялты горит многоквартирный дом

В центре Ялты горит многоквартирный дом видео

Многоквартирный жилой дом загорелся на улице Киевской в центре Ялты.

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