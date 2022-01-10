Происшествия
В центре Ялты горит многоквартирный дом
фото © c-inform.info
Многоквартирный жилой дом загорелся на улице Киевской в центре Ялты.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.
«Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в Ялте на улице Киевской», – говорится в сообщении.
По оперативным данным, есть угроза распространения огня. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров, по данным МЧС, возгорание началось под кровлей.
Погибших и пострадавших нет. На месте работают более 50 спасателей.
В соцсетях очевидцы опубликовали фото и видео с места пожара. Горящий дом находится рядом с овощным рынком. Дым от огня виден из разных районов города.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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