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Власть

В симферопольском дворе лежат горы прошлогоднего мусора

16:06 понедельник, 10 января 2022
Симферополь

В Симферополе во дворе дома по ул. Тургенева, 56 лежат целые горы собранной еще в ноябре листвы.

Об этом сообщили местные жители.

Листву собрали в мешки еще в ноябре, вот только вывезти мусор забыли. С тех пор и лежит здесь целая гора мусора, как молчаливый укор симферопольскому ЖКХ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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