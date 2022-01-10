Власть
В симферопольском дворе лежат горы прошлогоднего мусора
В Симферополе во дворе дома по ул. Тургенева, 56 лежат целые горы собранной еще в ноябре листвы.
Об этом сообщили местные жители.
Листву собрали в мешки еще в ноябре, вот только вывезти мусор забыли. С тех пор и лежит здесь целая гора мусора, как молчаливый укор симферопольскому ЖКХ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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