В Севастополе сайт Севреестра сломался после праздников

В ближайшие дни обращения придется доверить электронной почте.

Сайт управления государственной регистрации кадастра и права Севастополя (Севреестр) встретил первые дни 2022 года с ограниченной функциональностью – решившие приступить к решению имущественных вопросов граждане столкнулись с тем, что форма отправки обращений в госструктуру не работает.

При попытке связаться с Севреестром путь и в самом деле выводит на «страницу 404».

В службе технической поддержки Севреестра подтвердили факт ограниченной в этой области работы портала и сообщили, что полностью восстановить его работу предполагается в течение 2-3 дней. Пока что граждане могут отправлять свои обращения и запросы на электронную почту sevreestr@sev.gov.ru.

Напомним, 18-19 декабря севастопольцы и другие граждане России столкнулись с массовым сбоем в работе интернет-ресурсов МВД России. Недоступными оказались онлайн-услуги Госавтоинспекции. Как выяснилось, в результате коммунальной аварии помещения, где стояли серверы с информацией по линии ГИБДД, были залиты водой.

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