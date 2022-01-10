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Коронавирус в Крыму

В Севастополе от COVID-19 умерли еще пять человек

09:27 понедельник, 10 января 2022
Севастополь

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«85 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 75 до 90 лет», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии COVID-19 заболели 53 293 человека. На сегодняшний день выздоровели 50 532 человека, скончались 1 873.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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