В небе над Крымом снова зафиксировали загадочный летающий объект

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Кадры, где виден светящийся шар, который сначала неподвижно висит в небе, а затем стремительно поднимается вверх и исчезает, опубликовали в социальных сетях очевидцы необычного явления.

В описании к видео сказано, что оно снято в Керчи, в районе Приморского парка. Светящийся шар висел в небе и покачивался, никаких звуков не издавал.

«Сложно было определить, насколько объект большой. Он был похож на фонарь с очень ярким светом. Шар висел 2-3 минуты. Как только достал смартфон, шар резко ушел вверх и скрылся из поля зрения. Явление видели и другие люди, находившиеся рядом. Я привит и меня не украли», - смеется автор видео.

При этом, в комментариях к посту оставляют самые разные предположения на этот счет: одни считают, что в Крым прилетели гости из других галактик, другие предполагают, что объект может быть шаровой молнией или просто летающим дроном.

«В последнее время таких видео снимают очень много. Это больше похоже на оптическое зеркальное отражение, формирующееся по законам геометрической оптики», - пояснил необычное явление техник-метеоролог карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории Андрей Ищенко.

Ранее 6 января в небе над Крымом, Кубанью и Ставропольским краем очевидцы также заметили загадочный летающий объект, который перемещался по небосводу с большой скоростью. Видео, на котором видна яркая «звезда», появилось в социальных сетях. Специалисты заявили, что необычный небесный объект, скорее всего, является астероидом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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