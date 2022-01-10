Общество
В Крыму посреди зимы зацвел миндаль
В Крыму из-за устойчивой теплой погоды зацвел миндаль.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Фото природной аномалии сделали в окрестностях Балаклавы. Пользователи соцсетей сообщают, что из-за тепла также- проснулись насекомые.
Впрочем, потепление будет не долгим, уже на этой неделе в Крым придут морозы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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