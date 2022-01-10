Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе от COVID-19 умерли еще пять человек ● За новогодние праздники от коронавируса в Крыму умерло 194 человека ● COVID-19 в Севастополе: еще пятеро умерших ● Летальность от коронавируса в Крыму упала до 17 процентов ● Еще четверо умерших: ситуация с COVID-19 в Севастополе
В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых
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Почти 3% заболевших COVID-19 после прохождения вакцинации двумя компонентами выявили в Крыму.
Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.
«По состоянию на 14.12.2021 из общего числа привитых двумя компонентами препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции заболели COVID-19 2,8%», — говорится в письме.
При этом в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю, куда был направлен аналогичный запрос редакции, предоставили несколько иные данные по процентному соотношению заболевших COVID-19 среди прошедших вакцинацию — по информации ведомства, по состоянию на 13 декабря число заболевших коронавирусом среди привитых в двух регионах ниже показателя, предоставленного минздравом Крыма по одному региону.
«Удельный вес заболевших привитых в Республике Крым и г. Севастополе не превышает 2,3%», — сообщает глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, ссылаясь на минздрав Крыма и департамент здравоохранения Севастополя.
В минздраве республики отмечают, что медицинские организации региона ведут федеральный регистр лиц, заболевших COVID-19, а также учет тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. В ведомстве утверждают, что это позволяет формировать статистику в различных разрезах, в том числе с учетом факта вакцинации.
В Роспотребнадзоре же, в свою очередь, рассказали, что случаи инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, регистрируются только при получении экстренных извещений из медицинских организаций, установивших диагноз, а регистрация заболевших коронавирусом, в том числе среди вакцинированных, ведется в Единой государственной информационной системе в области здравоохранения.
В обоих ведомствах подчеркивают, что «случаев тяжелых побочных проявлений после иммунизации против новой коронавирусной инфекции, а также летальных случаев в результате вакцинации против COVID-19 в Крыму не установлено». При этом, как устанавливается тяжесть побочных реакций, не уточняется.
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