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Коронавирус в Крыму

В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых

11:40 понедельник, 10 января 2022
В Крыму не смогли определиться с числом заболевших COVID-19 среди привитых

фото © www.inform.kz

Почти 3% заболевших COVID-19 после прохождения вакцинации двумя компонентами выявили в Крыму.

Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

«По состоянию на 14.12.2021 из общего числа привитых двумя компонентами препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции заболели COVID-19 2,8%», — говорится в письме.

При этом в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю, куда был направлен аналогичный запрос редакции, предоставили несколько иные данные по процентному соотношению заболевших COVID-19 среди прошедших вакцинацию — по информации ведомства, по состоянию на 13 декабря число заболевших коронавирусом среди привитых в двух регионах ниже показателя, предоставленного минздравом Крыма по одному региону.

«Удельный вес заболевших привитых в Республике Крым и г. Севастополе не превышает 2,3%», — сообщает глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, ссылаясь на минздрав Крыма и департамент здравоохранения Севастополя.

В минздраве республики отмечают, что медицинские организации региона ведут федеральный регистр лиц, заболевших COVID-19, а также учет тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. В ведомстве утверждают, что это позволяет формировать статистику в различных разрезах, в том числе с учетом факта вакцинации.

В Роспотребнадзоре же, в свою очередь, рассказали, что случаи инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, регистрируются только при получении экстренных извещений из медицинских организаций, установивших диагноз, а регистрация заболевших коронавирусом, в том числе среди вакцинированных, ведется в Единой государственной информационной системе в области здравоохранения.

В обоих ведомствах подчеркивают, что «случаев тяжелых побочных проявлений после иммунизации против новой коронавирусной инфекции, а также летальных случаев в результате вакцинации против COVID-19 в Крыму не установлено». При этом, как устанавливается тяжесть побочных реакций, не уточняется.

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