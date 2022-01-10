В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживаются рейсы

В аэропорту Симферополь из-за сильного тумана задерживаются 12 воздушных судов.

Об этом сообщает пресс-служба аэрокомплекса.

«Командиры семи самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар. Актуальная информация о времени прибытия или отправления рейсов размещается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Симферополь», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, 31 декабря в аэропорту Симферополя задерживалось прибытие восьми рейсов. Задержки были связаны с поздним прибытием самолетов в Симферополь из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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