Происшествия
Трое детей пострадали в Севастополе в ДТП с троллейбусом и автобусом
Трое детей пострадали в результате столкновения троллейбуса и автобуса в Севастополе.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
«Трое пассажиров автобуса девяти, одиннадцати и двенадцати лет получили травмы и доставлены в детскую городскую больницу», – говорится в сообщении.
Авария произошла около половины первого дня на проспекте Генерала Острякова, недалеко от этого медицинского учреждения (горбольница №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка – ред.).
По информации правоохранителей, причиной столкновения транспортных средств стал маневр водителя городского автобуса, который не выбрал безопасную дистанцию при движении и врезался в идущий впереди троллейбус.
В данный момент полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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