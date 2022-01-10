Трое детей пострадали в Севастополе в ДТП с троллейбусом и автобусом

Трое детей пострадали в результате столкновения троллейбуса и автобуса в Севастополе.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

«Трое пассажиров автобуса девяти, одиннадцати и двенадцати лет получили травмы и доставлены в детскую городскую больницу», – говорится в сообщении.

Авария произошла около половины первого дня на проспекте Генерала Острякова, недалеко от этого медицинского учреждения (горбольница №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка – ред.).

По информации правоохранителей, причиной столкновения транспортных средств стал маневр водителя городского автобуса, который не выбрал безопасную дистанцию при движении и врезался в идущий впереди троллейбус.

В данный момент полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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