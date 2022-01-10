Семья отравилась угарным газом в частном доме в Симферополе

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Симферополе.

Об этом сообщил информированный источник в экстренных службах.

«Пять человек отравились угарным газом в частном жилом доме. Один мужчина погиб, четверо госпитализированы. В числе пострадавших двое детей», – сообщил собеседник агентства.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Жизни детей ничто не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное. Источник Крыминформа уточнил, что инцидент произошел в доме с печным отоплением.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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