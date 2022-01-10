Происшествия
Семья отравилась угарным газом в частном доме в Симферополе
Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Симферополе.
Об этом сообщил информированный источник в экстренных службах.
«Пять человек отравились угарным газом в частном жилом доме. Один мужчина погиб, четверо госпитализированы. В числе пострадавших двое детей», – сообщил собеседник агентства.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Жизни детей ничто не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное. Источник Крыминформа уточнил, что инцидент произошел в доме с печным отоплением.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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