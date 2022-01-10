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Раскрыты самые популярные способы мошенничества в Крыму

12:53 понедельник, 10 января 2022
Раскрыты самые популярные способы мошенничества в Крыму

фото © psm7.com

Мошенничества стали одними из самых регистрируемых преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По словам специалиста, многие преступные посягательства в отношении крымчан совершены дистанционно из других регионов, часть зарегистрированных преступлений касаются деятельности местных аферистов. Как правило, речь идет об использовании новейших возможностей телекоммуникационных сетей, банковских технологий, либо связаны с удаленным приобретением товара, покупки или аренды недвижимости на территории республики.

Схема совершения такого рода преступлении заключается в том, что злоумышленник, используя, например, мобильный телефон или средства IP-телефонии (голосовая связь через интернет), как актер играет какую-либо роль в зависимости от сложившейся ситуации (работник банка, покупатель, продавец), при этом он выведывает у потерпевшего конфиденциальную информацию: номер банковской карты, номер счета, cvv-код (цифры, указанные под магнитной лентой с оборотной стороны банковской карты, необходимые для дистанционных операций и не требующих наличие самой карты, например, для совершения покупок в интернете). Бывает, что злоумышленник под различными предлогами вынуждает потерпевшего совершать определенные действия со своей банковской картой или с расчетным счетом. В результате – преступник получает доступ к счету потерпевшего и, владея необходимой информацией, при помощи услуг дистанционного обслуживания самостоятельно переводит деньги на свой банковский или виртуальный счет.

В другом случае, введенный в заблуждение потерпевший при помощи уличного терминала или банкомата действует по указаниям злоумышленника, совершает определенные действия в банкомате, при этом неосознанно переводит свои денежные средства на продиктованный ему расчетный счет. Например, злоумышленник представляется работником банка и под предлогом блокировки банковской карты вынуждает потерпевшего ввести комбинацию цифр, якобы позволяющих отменить блокировку карты, а по факту являющихся абонентским номером и суммой денежных средств. Предварительно на телефон от имени банка может быть отправлено смс-сообщение о блокировке карты с указанием якобы номера «горячей линии», на который перезванивает владелец карты с целью выяснить причину блокировки.  В итоге, потерпевший, будучи введенным в заблуждение, самостоятельно переводит денежные средства на подставной лицевой счет, с которого денежные средства выводятся на банковский счет или виртуальный кошелек.

Характерны также преступления, совершенные под предлогом приобретения товаров. В самых частых случаях злоумышленник выведывает у потерпевшего номер расчетного счета якобы для перевода ему аванса за интересующий товар, за аренду жилья или любое иное приобретение, а в дальнейшем уведомляет о переводе необходимой суммы. Потерпевший, не получив смс-уведомление о переводе ему денег, повторно связывается и фиктивным покупателем и сообщает о проблеме. В дальнейшем мошенник предлагает подойти продавца к терминалу и под его указания провести определенные действия с банковской картой, чтобы завершить финансовую операцию и получить все-таки аванс за товар. Выполняя команды злоумышленника, потерпевший, не осознавая выполняемых действий, переводит деньги на указанный ему счет.

Следует помнить: сотрудники банка никогда не попросят вас проследовать к банкомату или терминалу для разблокировки или блокировки карты. Свяжитесь с вашим банком, сообщите о случившемся. Заранее запишите контактные телефоны вашего банка. Никому и ни при каких обстоятельствах не называйте данные своей карты, в особенности три цифры на обратной стороне карты и код, который приходит к вам в sms-сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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