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Происшествия

Прокуратура назвала причину отравления пяти человек в Симферополе

13:26 понедельник, 10 января 2022
Прокуратура назвала причину отравления пяти человек в Симферополе

фото © Новости Крыма

Прокуратура начала проверку по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек в Симферополе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент мог произойти из-за технической неисправности газового котла.

«По предварительной версии, причиной произошедшего стал обрыв обратной тяги газового котла, установленного в доме», – говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Сегодня днем стало известно, что семья из пяти человек отравилась угарным газом в Симферополе. В ведомстве подтвердили данную информацию.

«Установлено, что из частного домовладения, расположенном в переулке Русском в Симферополе, семья из пяти человек, среди которых двое малолетних 2016 и 2021 годов рождения, с признаками отравления угарным газом госпитализирована в учреждение здравоохранения. В результате происшествия один из пострадавших – мужчина, проживающий в домовладении, скончался», – сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Крыма, один взрослый и двое детей госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Их состояние стабильное средней степени тяжести. Четвертый пострадавший находится в Республиканской клинической больнице им. Семашко в тяжелом состоянии. 

В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт.

Также процессуальную проверку начали следователи. В главном следуправлении СК по Крыму и Севастополю сообщили, что обрыв тяги газового котла вызвал перенаправление потока продуктов сгорания в помещение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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