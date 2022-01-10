Прогноз погоды в Крыму на понедельник 10 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 10 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-17 мс в западных и северных районах), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 94 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 98 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 99 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 90 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 94 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 8 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 8 января.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 7 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 7 января.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 6 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 6 января.

Климатолог предрек природные аномалии в наступившем году. В 2022 году на планете сохранится тенденция к формированию аномальной погоды, которая будет выражаться в резких перепадах температур и чередовании периодов засухи и масштабного выпадения осадков.