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Происшествия

Почти два десятка крымчан сели пьяными за руль во время празднования Нового года

17:33 понедельник, 10 января 2022

В Крыму и Севастополе во время празднования Нового года полиция выявила 17 человек, севших пьяными за руль.

Об этом сообщают управление ГИБДД в Крыму и управление МВД России в Севастополе.

Так, в Симферополе в выходные дни (1-2 января) были выявлены 12 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

В Севастополе в канун Нового года автоинспекторами составлено пять материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения в течение года после лишения данного права предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса России.

7 января полиция Севастополя предупредила, что сотрудники ГИБДД снова проведут профилактические мероприятия по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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