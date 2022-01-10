Происшествия
Почти два десятка крымчан сели пьяными за руль во время празднования Нового года
В Крыму и Севастополе во время празднования Нового года полиция выявила 17 человек, севших пьяными за руль.
Об этом сообщают управление ГИБДД в Крыму и управление МВД России в Севастополе.
Так, в Симферополе в выходные дни (1-2 января) были выявлены 12 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.
В Севастополе в канун Нового года автоинспекторами составлено пять материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.
За повторное управление в состоянии опьянения в течение года после лишения данного права предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса России.
7 января полиция Севастополя предупредила, что сотрудники ГИБДД снова проведут профилактические мероприятия по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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