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Власть

Официальная средняя зарплата в Крыму в 2021 году составила 38800 рублей

09:08 понедельник, 10 января 2022
Официальная средняя зарплата в Крыму в 2021 году составила 38800 рублей

фото © br.rbth.com

Средняя зарплата в Крыму, согласно официальным данным Росстата – 38 826 руб.

По данным ведомства, за последние три года она выросла на 9 тыс. руб.

Крымстат уточняет, что самые высокие официальные зарплаты в республике получают работники финансовой сферы, страхования, отрасли добычи полезных ископаемых и строительства. Их заработная плата колеблется от 53 тыс. руб. до 68 тыс. руб.

Важно уточнить, что речь идет о начисленных зарплатах. Реальные деньги, которые получают крымчане после уплаты работодателями налогов, примерно на 40% меньше.

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