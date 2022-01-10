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Официальная средняя зарплата в Крыму в 2021 году составила 38800 рублей
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Средняя зарплата в Крыму, согласно официальным данным Росстата – 38 826 руб.
По данным ведомства, за последние три года она выросла на 9 тыс. руб.
Крымстат уточняет, что самые высокие официальные зарплаты в республике получают работники финансовой сферы, страхования, отрасли добычи полезных ископаемых и строительства. Их заработная плата колеблется от 53 тыс. руб. до 68 тыс. руб.
Важно уточнить, что речь идет о начисленных зарплатах. Реальные деньги, которые получают крымчане после уплаты работодателями налогов, примерно на 40% меньше.
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